Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, η Κύπρια παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τα σχέδιά της, σχετικά με τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

«Είμαι μια χαρά, εσείς τι κάνετε; Έχω λίγες ημέρες να έρθω. Θα καθίσω για λίγο. Θα πάμε μια εκδρομή (με τον Φίλιππο) και θα επιστρέψουμε», ανέφερε αρχικά.

Όσο για το ενδεχόμενο μόνιμης μετακόμισης, η ίδια τόνισε: «Όλα υπάρχουν στο μυαλό, όλα υπάρχουν στη ζωή, καλά να είμαστε. Γεροί και δυνατοί. Έρχονται ωραία πράγματα».

Η σχέση της με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό τον Νοέμβριο του 2024 και φαίνεται πως το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές μαζί στην Ελλάδα, χωρίς να αποκλείει μελλοντικά σχέδια για τη ζωή του στη χώρα.