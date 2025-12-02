Η τραγουδίστρια Κωνσταντίνα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και στο Happy Day, αποκαλύπτοντας τους λόγους που απέχει από τις μεγάλες πίστες, τη σχέση με την 25χρονη κόρη της και την εμπειρία της με έναν εμμονικό θαυμαστή.

Η Κωνσταντίνα εξήγησε ότι «ο κύκλος με τη νύχτα και τα σόου στις μεγάλες πίστες έκλεισε για εμένα και πολύ συνειδητά διάλεξα διαφορετικού τύπου σχήματα».

Σχετικά με τους θαυμαστές, η τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Πολλές φορές έχω ζήσει περιπέτεια με θαυμαστές. Έρχονταν έξω από το μαγαζί… Κάποιος είχε τόσο μεγάλη εμμονή που είχε γράψει ότι εγκατέλειψε την Αθήνα επειδή τον χώρισα. Είχε φαντασιωθεί μια σχέση που δεν υπήρχε».

Αναφερόμενη στην κόρη της, Χριστίνα, η Κωνσταντίνα είπε: «Είναι ένα πολύ καλό παιδί, σπουδάζει ναυτιλιακά και τελειώνει τις σπουδές της. Είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παίζει πιάνο και ντρέπεται να τραγουδήσει. Έχουμε καλή σχέση, μένουμε μαζί σε διαφορετικά πατώματα και συνυπάρχουμε όμορφα. Στην καθημερινότητά μας υπάρχουν μικρές προστριβές, αλλά στα σοβαρά τα έχουμε λύσει. Στις επιλογές της δεν παρεμβαίνω».

Η Κωνσταντίνα παντρεύτηκε τον πρώην σύζυγό της, Βασίλη Δουκάκη, το 1995 και απέκτησαν μαζί την κόρη τους, Χριστίνα, που αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο τους παρά τον χωρισμό τους.