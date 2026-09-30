Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ έχει επιλέξει να κάνει τη φροντίδα του σώματος μέρος της καθημερινότητάς της, χωρίς να αντιμετωπίζει την άσκηση αποκλειστικά ως έναν τρόπο να διατηρεί τη σιλουέτα της.

Στα 59 της, η ηθοποιός παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια και μέσα από μια ανάρτησή της στα social media μοιράστηκε τις μορφές άσκησης που έχει εντάξει στη ρουτίνα της.

Το πρόγραμμά της δεν περιορίζεται σε ένα μόνο είδος γυμναστικής. Αντίθετα, συνδυάζει Pilates, προπόνηση με βάρη και μπαλέτο, ενώ προσθέτει και αερόβια άσκηση μέσα από το τρέξιμο και το γρήγορο περπάτημα.

Οι τρεις μορφές άσκησης που έχει επιλέξει

Για την Κωνσταντίνα Μιχαήλ, κάθε μορφή προπόνησης έχει διαφορετικό ρόλο. Το Pilates αποτελεί μέρος της ρουτίνας της για την ενδυνάμωση, την ευλυγισία και τη σωστή στάση του σώματος.

Τα βάρη, από την άλλη, επικεντρώνονται περισσότερο στη μυϊκή δύναμη και τη γράμμωση, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός δυνατού σώματος.

Ξεχωριστή θέση έχει και το μπαλέτο, με το οποίο ασχολείται εδώ και χρόνια. Η συγκεκριμένη μορφή άσκησης τη βοηθά να δουλεύει την ισορροπία, την ευλυγισία και τον έλεγχο των κινήσεών της.

«My body, my routine», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της, εξηγώντας πως οι τρεις διαφορετικές προπονήσεις έχουν έναν κοινό στόχο: να αισθάνεται το σώμα της δυνατό, ευκίνητο και γεμάτο ενέργεια.

«Γιατί γυμναστική για μένα δεν είναι μόνο η εικόνα… είναι το πώς νιώθω μέσα στο σώμα μου», σημείωσε, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην ευεξία και τη λειτουργικότητα του σώματος.

Στην καθημερινότητά της υπάρχει και το τρέξιμο, αλλά και το γρήγορο περπάτημα. Η ίδια τα περιγράφει με χιούμορ ως την «αγγαρεία» που λατρεύει να μισεί. Το γεγονός, ωστόσο, ότι υπάρχει ένα άλσος κοντά στο σπίτι της λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για να βγαίνει και να κινείται.

View this post on Instagram A post shared by Constantina Mihail⭐ (@constantinamihail)

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