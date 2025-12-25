Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ παραμένει μια γυναίκα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κομψότητα και την προσωπική της φροντίδα, επιδιώκοντας να είναι πάντα περιποιημένη σε κάθε της εμφάνιση.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025, η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε με δόση χιούμορ τον απαράβατο κανόνα του στυλ της: δεν βγαίνει από το σπίτι, ακόμη και για την πιο απλή καθημερινή δουλειά, όπως το να πετάξει τα σκουπίδια, αν δεν έχει φορέσει πρώτα το κραγιόν της.

«Προσέχω πάντα την εμφάνισή μου. Το λέω και σε συναδέλφους, ότι αλλάζει η καθημερινότητα με το που αλλάζεις τα ρούχα, φτιάχνεις τα μαλλιά σου. Από μικρή ήμουν έτσι. Στη λαϊκή; Με κραγιόν. Σκουπίδια; Με κραγιόν. Και επειδή ζω στο κέντρο, τα τελευταία χρόνια έτσι όπως έχει γίνει που έχει και ένα wine bar δίπλα στους κάδους, αντιλαμβάνεστε ότι φοράω και τιάρα καμιά φορά» είπε.

Ακόμη, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ αποκάλυψε και τι είναι αυτό που προσέχει στους άντρες λέγοντας: «Στον άντρα προσέχω τα παπούτσια, κοιτάω την κάλτσα, το πουκάμισο που μου το αφήνετε απ’ έξω και πρέπει να είναι από μέσα. Μου αρέσει πολύ ο άλλος να είναι περιποιημένος».

Δείτε το βίντεο όπως προβλήθηκαν στο Happy Day.

