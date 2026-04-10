Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση στο περιοδικό Hello και τη Σόνια Μαγγίνα προχώρησε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ . Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τις δικές της προτεραιότητες στη ζωή, ενώ αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στη σχέση της με τη γήρανση και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου.

Έχετε δεχθεί πολλές φορές αυτή την ερώτηση σχετικά με την απόφασή σας να μην κάνετε οικογένεια. Τελικά, είμαστε απαλλαγμένοι από κοινωνικά στερεότυπα;

Δεν ξέρω. Κανονίστε την πορεία σας! Εγώ έχω ένα ένστικτο που μου μιλά και το ακούω. Διάβασα, ταξίδεψα, είδα φίλους, συνέκρινα. Έγινε ένας συνδυασμός συνειδητού και ασυνείδητου και έχω πάρει κάποιες αποφάσεις στη ζωή μου. Όσον αφορά τα στερεότυπα, εκεί όπου πίστευα ότι ήμαστε πιο σύγχρονοι, οπισθοχωρήσαμε. Ξανασυζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα συμμετέχω πλέον σε αυτή την κουβέντα για το πόσο τα κοινωνικά πρότυπα ορίζουν τη ζωή. Κανονικά, δεν θα έπρεπε να την ορίζουν. Εμείς είμαστε η κοινωνία, εμείς τα θέτουμε κι αυτά. Κανείς δεν μπορεί να μου πει τι θα κάνω – ούτε εγώ θα το πω σε κάποιον. Έχω φίλες οι οποίες σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδιά. Να το κάνουν! Επειδή το θέλουν όμως εκείνες και όχι επειδή το επιβάλλει η κοινωνία ή η μαμά τους ή επειδή το είδαν στο Instagram. Γιατί μετά εκείνες θα αλλάζουν πάνες κι εγώ θα είμαι στο νησί και θα πίνω κοκτέιλ!

Πόσο και με ποιον τρόπο προσέχετε τον εαυτό σας;

Με πολλή άσκηση, διατροφή –με καλό ύπνο δεν θα το έλεγα–, skincare, ψυχοθεραπευτές, μασάζ, πιλάτες, γιόγκα, διαλογισμό, με όποιον τρόπο μπορείτε να φανταστείτε.

Η σχέση σας με το χρόνο που περνά είναι ειρηνική;

Δεν μπορείς να κάνεις και πόλεμο με το χρόνο! Πώς να τον πολεμήσεις;

Είστε συμφιλιωμένη λοιπόν;

Όχι, ούτε συμφιλιωμένη είμαι μαζί του. Μεγαλώνω όμως με χαρά, ευθυμία, ευγένεια και μεγαλοπρέπεια. Ο χρόνος είναι επινόηση, ένα νούμερο. Εγώ παραμένω ανήσυχο πνεύμα, με μεγαλίστικες τάσεις. Μια νεανική γεροντοκόρη! Συνειδητοποιώ ότι όσο βαδίζω στα χρόνια, νιώθω καλύτερη ως άνθρωπος. Οι γυναίκες έχουμε πιο μεγάλη δυσκολία στο να μας αποδεχθούν. Τα πάντα κινούνται γύρω από τα νιάτα. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και λίγο πιο διάφανος.

