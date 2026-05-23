Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι είχε ένα μικρό ατύχημα στο σπίτι της.

Όπως ανέφερε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram, χτύπησε σε ένα μπαούλο που βρίσκεται στο χωλ του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να υποστεί ρωγμώδες κάταγμα σε δύο δάχτυλα του αριστερού της ποδιού.

Με χιούμορ, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ρωγμώδες κάταγμα. Γιατί; Γιατί το μπαούλο στο χωλ μου την έπεσε σφόδρα. Χρόνια πολλά ξαναείπαμε;».

Η ανάρτησή της έγινε λίγες ημέρες μετά την ονομαστική της εορτή, με πολλούς διαδικτυακούς φίλους να της στέλνουν ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

