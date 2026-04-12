Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο και το πέρασμα των ετών, εκφράζοντας ανοιχτά πως δεν έχει ακόμη συμφιλιωθεί μαζί του.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Hello», η ηθοποιός ανέφερε ότι, παρότι μεγαλώνει, νιώθει πως εξελίσσεται ως άνθρωπος και συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη ζωή με χαρά και δημιουργική διάθεση.

Παράλληλα, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τις γυναίκες καθώς μεγαλώνουν, τονίζοντας ότι συχνά η αξία τους συνδέεται άδικα με την εξωτερική τους εικόνα.

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι αντιλαμβάνεται τον χρόνο ως μια σχετική έννοια και περιέγραψε τον εαυτό της ως ένα ανήσυχο πνεύμα, που παραμένει δραστήριο και δημιουργικό, ανεξαρτήτως ηλικίας.

«Δεν είμαι συμφιλιωμένη μαζί του (σ.σ χρόνο). Μεγαλώνω όμως με χαρά, επιθυμία, ευγένεια και μεγαλοπρέπεια. Ο χρόνος είναι επινόηση, ένα νούμερο. Εγώ παραμένω ανήσυχο πνεύμα με μεγαλίστικες τάσεις. Μια νεανική γεροντοκόρη. Συνειδητοποιώ ότι, όσο βαδίζω στα χρόνια, νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος. Οι γυναίκες έχουμε πιο μεγάλη δυσκολία στο να μας αποδεχτούν. Τα πάντα κινούνται γύρω από τα νιάτα. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και λίγο πιο διάφανος» , δήλωσε η ίδια.

