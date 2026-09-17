Το νέο επιχειρηματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη έχει αέρα…Παρισιού.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η influencer και επιχειρηματίας παρουσίασε το «Fat Rat», μια νέα croissanterie σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μονμάρτρης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Πρόκειται για ένα concept με πρωταγωνιστή το κρουασάν. Η φιλοσοφία του βασίζεται σε χειροποίητα προϊόντα που ψήνονται φρέσκα, με τους πελάτες να μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή, επιλέγοντας γεμίσεις, toppings και διαφορετικές γαρνιτούρες.

Όμως, αυτό το βήμα η Ιωάννα Τούνη δεν το έκανε μόνη της αλλά έχοντας συνέταιρο, την πρώτη ξαδέρφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου, με την οποία έχει μεγαλώσει μαζί και διατηρεί έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Οι πρώτες κριτικές για τα κρουασάν

Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής για το νέο επιχειρηματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη μαζί με την ξαδέλφη της στο Παρίσι, διαψεύδοντας ακόμα και τους πιο αυστηρούς επικριτές της.

Ο lwlosskrt, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Παρισιού, επισκέφθηκε το Fat Rat Croissanterie προκειμένου να δοκιμάσει τα προϊόντα της Ιωάννας Τούνη και να κάνει το δικό του «review». Μάλιστα, από την αρχή σχολίασε με χιούμορ πως πήγε αποφασισμένος να βρει ψεγάδια, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει τελικά ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα περίμενε.

Ο ίδιος το δοκίμασε και παραδέχτηκε ότι το προϊόν ήταν εξαιρετικό. «Φίλη μου Τούνη, haters, έχω κακά νέα. Ήταν πολύ καλό… Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ καλό. Πού θα πάει, θα την πιάσουμε παιδιά», σχολίασε με χιούμορ.

Ποια είναι η Κωνσταντίνα Πανάγου

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κωνσταντίνα Πανάγου ζει και εργάζεται ως σεφ στο Παρίσι, αποτελώντας πλέον έναν άνθρωπο-κλειδί για το νέο επαγγελματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη στη γαλλική πρωτεύουσα. Η σχέση τους μετρά πολλά χρόνια, καθώς οι δυο τους συνδέονται από την παιδική τους ηλικία με ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς.

Η Ιωάννα Τούνη έχει αναφερθεί κατά καιρούς στην Κωνσταντίνα με λόγια που δείχνουν πόσο κοντά είναι, αντιμετωπίζοντάς την ουσιαστικά σαν αδελφή της.

«Έχουμε μεγαλώσει σαν αδελφές, τη λατρεύω», έχει πει χαρακτηριστικά η Ιωάννα μιλώντας για την ξαδέρφη της.

Αυτή η προσωπική σχέση αποκτά πλέον και επαγγελματική διάσταση με τη νέα croissanterie στο Παρίσι.

Σε αντίθεση με την ξαδέρφη της, η Κωνσταντίνα Πανάγου δεν έχει επιλέξει να βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο. Έχει ακολουθήσει τον δρόμο της γαστρονομίας, επενδύοντας στις γνώσεις και την εμπειρία της ως σεφ.

Στο Fat Rat, η ίδια αναλαμβάνει το γαστρονομικό κομμάτι, έχοντας το πλεονέκτημα ότι γνωρίζει ήδη καλά τόσο την κουλτούρα όσο και την αγορά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η συνεργασία για τις δύο ξαδέρφες έχει και μια πιο προσωπική διάσταση

Η Κωνσταντίνα Πανάγου βρίσκεται στη ζωή της Ιωάννας Τούνη εδώ και χρόνια, πολύ πριν οι επαγγελματικές τους διαδρομές συναντηθούν.

Έχουν ταξιδέψει μαζί και έχουν περάσει αρκετό χρόνο η μία με την άλλη, γεγονός που εξηγεί και την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ τους.

Η Κωνσταντίνα Πανάγου δεν είναι μόνο η σεφ του μαγαζιού αλλά και συνιδιοκτήτρια, έχοντας παράλληλα ουσιαστικό ρόλο και στην καθημερινή λειτουργία του καταστήματος, αποτελώντας ουσιαστικά τον άνθρωπο της Ιωάννας Τούνη επί γαλλικού εδάφους.

Όπως θα παρατηρήσετε στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram πρόκειται για ένα νέο κορίτσι αρκετά δραστήριο, που αγαπάει τη γυμναστική, το φαγητό και το στυλ. Ακολουθεί τις τάσεις της μόδας και το προφίλ της θα λέγαμε πως θα μπορούσε να παραπέμπει και σε fashion influencer.

Δείτε φωτογραφίες

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Οι πρώτες κριτικές για τα κρουασάν της στο μαγαζί της στη Μονμάρτρη