Στη Μύκονο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Αφορμή για τη σύντομη απόδρασή της στο νησί των Ανέμων στάθηκαν τα γενέθλια της κουμπάρας της, Σούλας Λιάκου.

Η γνωστή παρουσιάστρια άφησε για λίγο τις οικογενειακές της υποχρεώσεις και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να χαλαρώσει, να διασκεδάσει και να συναντηθεί με αγαπημένα πρόσωπα. Επιστρέφοντας το βράδυ της Κυριακής, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της, μοιραζόμενη με τους ακολούθους της τις πιο όμορφες στιγμές του διημέρου.

Η ίδια είχε την ευκαιρία να χαλαρώσει, απολαμβάνοντας την όμορφη θέα από το ξενοδοχείο όπου διέμεινε, ενώ έκανε και τις βόλτες της στο νησί, το οποίο αυτή την περίοδο είναι πιο ήσυχο, καθώς η τουριστική κίνηση έχει μειωθεί.

Δείτε τις φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο στη Μύκονο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantina Spyropoulou 🧿 (@konstantinaspyropoulou)

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