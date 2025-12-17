Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε μια λαμπερή εμφάνιση με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας, μετρούν τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί δυο γιους, τον δυο ετών, Βλάσση και τον δέκα μηνών, Βασίλη. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή των παιδιών της, παράλληλα όμως φροντίζει να κάνει και άλλα πράγματα που την ευχαριστούν.

Το ζευγάρι, σε ένα διάλειμμα από τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και βρέθηκε στο NOX και διασκέδασε με τα τραγούδια των καλλιτεχνών μέχρι αργά. Όπως μπορείτε να δείτε οι δυο τους έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι κι ερωτευμένοι.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκαλύπτει πότε επιστρέφει στην τηλεόραση