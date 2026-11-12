Στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στην τηλεόραση, αλλά και στην κριτική που δεχόταν εκείνη την περίοδο, αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει πως κατά τη διάρκεια της πορείας της εργάστηκε σε διαφορετικά πόστα, αποκτώντας εμπειρία μέσα από ποικίλες τηλεοπτικές δραστηριότητες.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, εξήγησε πως όσο περνούσε ο καιρός και εξοικειωνόταν με τη δουλειά, κατάφερνε να διαχειρίζεται καλύτερα τα σχόλια που δεχόταν.

Η κριτική που δεχόταν και η προσπάθεια να πιστέψει στον εαυτό της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παραδέχτηκε πως στην αρχή της τηλεοπτικής της διαδρομής δεν είχε την απαραίτητη εμπειρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι είχε ενεργή συμμετοχή σε πολλές διαφορετικές εργασίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στο ξεκίνημα της δουλειάς μου ήμουν, λογικό, άπειρη. Καθώς περνούσε ο καιρός, όμως, είχα έναν μηχανισμό και επειδή εργαζόμουν, ασχέτως τι μπορεί να λέει ο καθένας, έκανα πολλά πράγματα: εξωτερικά ρεπορτάζ, μοντάζ. Έκανα ταξιδιωτικά. Δοκιμάστηκα σε πάρα πολλές στήλες. Δούλευα το μέσα μου, το αν εγώ αξίζω γι’ αυτό που κάνω. Όταν λοιπόν το δούλεψα, δεν με αφορούσε τι έλεγαν. Όσο δεν το δούλευα και ένιωθα ότι μπορεί κάποιο σχόλιο να έχει υπόσταση, με ενοχλούσε».

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται να επιστρέψει τηλεοπτικά, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια σχετική συζήτηση. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά μια πρωινή εκπομπή, είτε σε καθημερινή βάση, είτε τα Σαββατοκύριακα.

«Είμαι ανοιχτή και στα δύο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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