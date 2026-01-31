Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμές από την εβδομάδα που πέρασε μαζί με τους γιους της, δείχνοντας την καθημερινότητά τους με τρυφερότητα και χαρά.

Από τις βόλτες στην παραλία μέχρι τα παιχνίδια μέσα στο σπίτι και τις στιγμές μαγειρικής μαζί, η παρουσιάστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την οικογένεια και τον χρόνο που περνά μαζί τους.

Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες, η Κωνσταντίνα έγραψε: «Μια εβδομάδα γεμάτη ευγνωμοσύνη! Στιγμές στο σπίτι, στιγμές έξω, γέλια, αγκαλιές και δυο μικρά χέρια που μου θυμίζουν τι έχει πραγματική αξία. Αυτό είναι το παν».

