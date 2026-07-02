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Η σημερινή μέρα είναι πολύ ξεχωριστή για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και την οικογένειά της, αφού ο μικρότερος γιος της, Βασίλης, έχει τα γενέθλιά του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός ακόμη χρόνου από τη γέννησή του, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της δύο ιδιαίτερα συγκινητικές φωτογραφίες από το μαιευτήριο.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ανέβασε στα Instagram Stories της δύο στιγμιότυπα από τις 2 Ιουλίου 2024, την ημέρα που έφερε στον κόσμο το δεύτερο γιο της. Στις φωτογραφίες κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της, αποτυπώνοντας τις πρώτες, τρυφερές στιγμές μετά τον τοκετό.

«Ευγνωμοσύνη! Σε αγαπώ Billy! Η αγάπη και η ευτυχία πολλαπλασιάστηκαν», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για τον ερχομό του μικρού Βασίλη στη ζωή της.

 

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