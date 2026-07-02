Η σημερινή μέρα είναι πολύ ξεχωριστή για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και την οικογένειά της, αφού ο μικρότερος γιος της, Βασίλης, έχει τα γενέθλιά του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός ακόμη χρόνου από τη γέννησή του, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της δύο ιδιαίτερα συγκινητικές φωτογραφίες από το μαιευτήριο.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ανέβασε στα Instagram Stories της δύο στιγμιότυπα από τις 2 Ιουλίου 2024, την ημέρα που έφερε στον κόσμο το δεύτερο γιο της. Στις φωτογραφίες κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της, αποτυπώνοντας τις πρώτες, τρυφερές στιγμές μετά τον τοκετό.