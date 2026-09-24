Ξεχωριστή ήταν η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καθώς είχε τα γενέθλιά της και επέλεξε να περάσει αυτή την ιδιαίτερη ημέρα έχοντας κοντά της την οικογένειά της.

Η παρουσιάστρια γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της σε ένα ζεστό οικογενειακό κλίμα, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο φόρεμα, ενώ οι δύο γιοι της ήταν εκείνοι που βρέθηκαν μαζί της τη στιγμή που έσβησε τα κεράκια της τούρτας.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά από τα στιγμιότυπα της γιορτής, δείχνοντας τη χαρά της για τις οικογενειακές στιγμές που έζησε.

«Ευγνωμοσύνη. Αυτό αισθάνομαι! Πιο γεμάτη από ποτέ, με αγκαλιές από ανιδιοτελή αγάπη και αληθινά χαμόγελα. Δε φαντάζεστε πόσες φορές τραγουδήσαμε και σβήσαμε την τούρτα. Το καλύτερο πάρτι μου. Εμείς. Σας ΥΠΕΡΡΡΡ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που με πλημμυρίζετε από ευχές και χαρά για ακόμα μια χρονιά, που μου δίδαξε πολλά! Σας αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά το βράδυ της Τρίτης.

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