Μια αναπάντεχη και ιδιαίτερα τρομακτική περιπέτεια έζησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Ρόδο, καθώς ταξίδευε με το αυτοκίνητο μαζί με τα παιδιά της.

Η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους όσα συνέβησαν, μέσα από μια σειρά από Instagram Stories.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε φαίνεται το λάστιχο του αυτοκινήτου το οποίο βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διευκρίνισε μάλιστα από την πρώτη στιγμή πως το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως δεν επρόκειτο για δικό της αυτοκίνητο. Παράλληλα, ανέφερε πως τα ελαστικά έφεραν ημερομηνίες κατασκευής από το 2013 και το 2019, γεγονός που της προκάλεσε έντονη αντίδραση.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω ντροπή!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε επόμενο Story, η παρουσιάστρια περιέγραψε με ακόμη πιο έντονο τρόπο την κατάσταση, αφήνοντας να εννοηθεί πως τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί πολύ χειρότερα.

«Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου-Η Παναγία Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Η ίδια τόνισε πως η οικογένειά της εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, με τον γιο της να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την περιπέτεια που έζησαν.

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από δύο γίναμε τέσσερις στη Νάξο»