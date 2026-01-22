Μια όμορφη βραδιά διασκέδασης πέρασαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η μικρότερη αδερφή της, Κατερίνα, σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα total black look με μίνι δερμάτινη φούστα, ασορτί τοπ και δερμάτινο τζάκετ, ενώ οι δύο αδερφές φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές μαζί.

Την ίδια περίοδο, η Κωνσταντίνα φιλοξενεί στο σπίτι της τους γονείς της, Πόπη και Βασίλη, καθώς και την Κατερίνα.

Οι γονείς της παρουσιάστριας απολαμβάνουν τις στιγμές με τα εγγόνια τους, Βλάσση και Βασίλη, ενώ πρόσφατα γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια της Πόπης.

Οι δυο αδελφές πόζαραν χαμογελαστές στον φωτογραφικό μας φακό και τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Διασκέδασε με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο στον Ρέμο