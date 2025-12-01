Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δείχνει ότι έχει μπει για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αποχαιρετώντας έναν γεμάτο Νοέμβριο και ετοιμάζοντας το σπίτι της για τις γιορτές.

Μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράζεται με τους θαυμαστές της, τις πιο όμορφες στιγμές του τελευταίου μήνα.

Από χαλαρές οικογενειακές εξορμήσεις και παιχνίδια με τους γιους της, μέχρι ρομαντικές στιγμές και ταξίδια με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, η Κωνσταντίνα φαίνεται να απολαμβάνει κάθε λεπτό με την οικογένειά της.

Με την ανάρτησή της αποχαιρετά τον Νοέμβριο και υποδέχεται τον Δεκέμβριο, τον πιο γιορτινό μήνα του χρόνου, έχοντας στο πλευρό της, τους τρεις σημαντικούς άντρες της ζωής της. Στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Μαγικές στιγμές».

