Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Beverly Hills μέσω Instagram.

Σε μία από τις φωτογραφίες της, ενώ πόζαρε μπροστά στην είσοδο ενός κτηρίου με κόκκινο χαλί, συνέβη κάτι απρόσμενο: από πίσω της περνούσε τυχαία το διεθνούς φήμης μοντέλο, Alessandra Ambrosio.

Η ίδια το αντιμετώπισε με χιούμορ, γράφοντας «backstage» και κάνοντας tag το μοντέλο στο story της.

Στη συνέχεια ανέβασε και άλλες φωτογραφίες από το ίδιο σημείο — αυτή τη φορά χωρίς την τυχαία εμφάνιση της Ambrosio.

Πρόκειται για μια fun και αυθόρμητη στιγμή που δείχνει πώς σε μέρη όπως το Beverly Hills μπορεί να “πέσεις” πάνω σε celebrities… χωρίς καν να το περιμένεις!

