Μπορεί η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα, ωστόσο είναι πολύ ενεργή στα social media και ενημερώνει τους ακολούθους της για όσα συμβαίνουν στη ζωή της.

Πρόσφατα, η παρουσιάστρια εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο της και πραγματοποίησε ένα Q&A στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Μάλιστα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ρωτήθηκε για την υγεία της και έγραψε ότι όλη η οικογένειά της ταλαιπωρείται από ιώσεις από τις 20 Νοεμβρίου. Μάλιστα, η ίδια αρρώστησε βαριά και σε φωτογραφία που κοινοποίησε είδαμε ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε ορός, ωστόσο χωρίς να αποκαλύπτει αν νοσηλεύτηκε.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έγραψε: «Από 20/11 ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς με ιώσεις. Αδενοϊό, RVS (βρογχιολίτιδα) ο ένας μετά τον άλλον… Εγώ πρώτη φορά αρρώστησα τόσο βαριά. Μανούλες καταλαβαίνετε όταν πέφτει το κάστρο πώς είναι. Ευτυχώς η νέα χρονιά μας βρήκε υγιείς και ενωμένους».

