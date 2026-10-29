Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις εξέδρες του γηπέδου για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, έχοντας στο πλευρό της τον μεγαλύτερο γιο της, Βλάσση.

Η παρουσιάστρια άφησε για λίγο στην άκρη τις καθημερινές υποχρεώσεις της και απόλαυσε μια διαφορετική έξοδο μαζί με τον μικρό της συνοδό, σε ένα απόγευμα που είχε άρωμα ποδοσφαίρου και οικογενειακές στιγμές.

Μαμά και γιος βρέθηκαν στο γήπεδο, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση και ζώντας την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι στις εξέδρες.

Μάλιστα, η ίδια ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο βλέπουμε να κρατάει στην αγκαλιά της στον γιο της, ενώ παρακολουθούν τον αγώνα.

Η μητρότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής της, με την παρουσιάστρια να επιδιώκει να περνά όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που τους προσφέρουν όμορφες κοινές εμπειρίες.

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