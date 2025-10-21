Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έδωσε το παρών σε κοσμική εκδήλωση, την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Η γνωστή παρουσιάστρια και μητέρα δύο αγοριών έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί και μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση ενώ σχολίασε και ένα νέο project που θα ξεκινήσει στο OPEN. Μίλησε, όμως, και για τα πισώπλατα μαχαιρώματα στον χώρο της τηλεόρασης, αφήνοντας αιχμές!

