Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπαίνει σταδιακά σε γιορτινό κλίμα, ξεκινώντας από τη διακόσμηση του σπιτιού της για τα Χριστούγεννα.

Το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο με το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σαλονιού της, στο οποίο δεσπόζει ένα μικρό τρενάκι, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη και ζεστή νότα στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μετρώντας αντίστροφα για τις γιορτές, η Κωνσταντίνα σχεδιάζει να περάσει τις ημέρες μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, και τους δύο της γιους.

Το καλοκαίρι του 2024 έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο της, Βασίλη, και έκτοτε έχει επικεντρωθεί στην οικογένεια, αποφεύγοντας τα τηλεοπτικά δρώμενα.

Όσον αφορά μια πιθανή επιστροφή στην τηλεόραση, η ίδια παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω, θέλω να επιστρέψω. Πάλι τα ίδια θα λέμε; Μέσα στο καλοκαίρι δεν είχα συζητήσεις. Πριν από το καλοκαίρι είχα δεχτεί τηλεφωνήματα, μετά βάλαμε μία άνω τελεία σ΄ αυτά που είχαμε πει και στις δικές μου σκέψεις. Θα δούμε τώρα».

Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει πλήρως αυτή τη περίοδο της ζωής της, εστιάζοντας στην οικογένεια και στη γιορτινή ατμόσφαιρα του σπιτιού της.

Govastiletto.gr – Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Τα περισσότερα δικά μου μαχαιρώματα στην τηλεόραση ήταν μπροστινά»