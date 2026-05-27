Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε σε event το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου με αφορμή τη νέα συνεργασία της Ελένης Φουρέιρα με γνωστή εταιρεία με μαγιό και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση.

Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να βρίσκεται σε συζητήσεις για την παρουσίαση του My Style Rocks τη νέα σεζόν, αποκαλύπτοντας πως το συγκεκριμένο πρότζεκτ βρίσκεται ήδη «στο τραπέζι».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη στάση του συζύγου της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, απέναντι σε μια πιθανή τηλεοπτική επιστροφή της, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο με τα παιδιά και την οικογένειά της.

«Ο σύζυγός μου είναι της άποψης να κάνω ό,τι γεμίζει εμένα. Αγαπάω τόσο πολύ τα παιδιά και την οικογένεια. Και νομίζω ότι είναι πολύ ήρεμος βλέποντάς με σε αυτόν τον ρόλο, οπότε οι ισορροπίες ίσως αλλάξουν αν ξεκινήσω δουλειά. Μπορεί τώρα να το θέλει και μετά να μην του αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

