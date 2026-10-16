Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φροντίζει να βρίσκει χρόνο για τη φυσική της κατάσταση, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της ως μητέρα δύο παιδιών.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την προπόνησή της, αποκαλύπτοντας ακόμη μία πτυχή της καθημερινότητάς της.

Η προπόνηση στο γυμναστήριο

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε βίντεο από το γυμναστήριο, όπου τη βλέπουμε να εκτελεί ασκήσεις ενδυνάμωσης με μπάρα και βάρη.

Για την προπόνησή της επέλεξε ένα μαύρο αθλητικό τοπ, χακί κολάν και αθλητικά παπούτσια, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε χαμηλή αλογοουρά.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να έχει εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά της, εξασφαλίζοντας λίγο προσωπικό χρόνο ανάμεσα στις οικογενειακές της υποχρεώσεις.

Η οικογένειά της και η καθημερινότητα με τους δύο γιους της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει δημιουργήσει οικογένεια με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Βλάσση, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, και τον Βασίλη, που ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2024.

Η παρουσιάστρια μοιράζεται κατά διαστήματα με τους ακολούθους της στιγμές από την οικογενειακή ζωή και την καθημερινότητά της, δίνοντας έμφαση στον χρόνο που περνά με τα παιδιά της. Παράλληλα, όπως δείχνουν και οι πρόσφατες αναρτήσεις της, συνεχίζει να φροντίζει τη φυσική της κατάσταση, με τις ασκήσεις ενδυνάμωσης να αποτελούν μέρος της ρουτίνας της.

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