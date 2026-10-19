Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του cabaret show «BIJOUX», με το κοινό να κατακλύζει τον χώρο για να απολαύσει την Κατερίνα Στικούδη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη σκηνή.

Από τη λαμπερή βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Βασίλη Σταθοκωστόπολου, στηρίζοντάς τον έμπρακτα σε ακόμα ένα επιχειρηματικό του βήμα.

Η παρουσιάστρια έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα chic και minimal total black look, συνδυάζοντας μαύρο crop γιλέκο με ψηλόμεσο παντελόνι σε γραμμή flare. Την εμφάνιση απογείωσε μια διακριτική ζώνη-αλυσίδα με την υπογραφή του οίκου Chanel, που αγκάλιαζε κομψά τους γοφούς προσθέτοντας την απαραίτητη λάμψη.

Το look της ολοκλήρωσε με μαύρα πέδιλα με ψηλή πλατφόρμα και ανοιχτή μύτη, ενώ «έσπασε» τη μονοτονία του μαύρου με ασημί και χρυσά κοσμήματα, κυρίως βραχιόλια, που φορούσε και στους δύο καρπούς.

Στέλιος Κουδουνάρης-Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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