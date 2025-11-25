Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος πραγματοποίησαν μια βραδινή έξοδο στο Green Park, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους και απολαμβάνοντας χρόνο μόνο για δύο.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε κατά την άφιξή του στο χώρο, ο οποίος ήταν ήδη στολισμένος με λαμπερές γιρλάντες και χριστουγεννιάτικες μπάλες, σε ένα σκηνικό που «φώναζε» ότι η γιορτινή σεζόν έχει ξεκινήσει.

Η παρουσιάστρια επέλεξε για την περίσταση ένα άκρως εντυπωσιακό total black look με rock glam διάθεση. Συνδύασε δερμάτινο παλτό με σατέν μαύρο πουκάμισο και καπιτονέ μίνι φούστα, την οποία τόνισε με λεπτές αλυσίδες στη μέση. Το σύνολο ολοκλήρωσαν τα Chanel καλσόν και οι ψηλές μαύρες μπότες με χρυσή αλυσίδα στο τελείωμα.

Δίπλα της, ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος κινήθηκε σε πιο κλασικές γραμμές, με μπεζ τζάκετ, λευκό πουκάμισο και μπλε παντελόνι. Πόζαραν χαμογελαστοί και χαλαροί στο φακό και έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδινή τους έξοδο.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

