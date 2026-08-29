Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός ως Κωνσταντίνος Ντε Γκρες, βρέθηκε στις Σπέτσες πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα συμβολική επίσκεψη στο νησί, αφού τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του παππού του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ο εγγονός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό των Σπετσών, όπου παρακολούθησε την επιμνημόσυνη δέηση.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιστορία και την εκκλησιαστική παράδοση του νησιού.

Συγκεκριμένα, ξεναγήθηκε τόσο στους χώρους του ναού όσο και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Σπετσών, όπου ενημερώθηκε για τα εκθέματα και την ιστορική σημασία τους.

Την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Ντε Γκρες στις Σπέτσες έκανε γνωστή ο πατήρ Γρηγόριος Νανακούδης, ο οποίος ανέβασε στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την παρουσία του νεαρού στο νησί.

Στη σχετική ανάρτηση, ο ιερέας έγραψε χαρακτηριστικά: «Τελέσαμε τρισάγιο στη μνήμη του αειμνήστου πάππου του βασιλέως Κωνσταντίνου και ξεναγήθηκε στο ναό και το Εκκλησιαστικό Μουσείο Σπετσών. Και εις άλλα με υγεία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KonstantinosSifnos (@konstantinesifnos)

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