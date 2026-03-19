Με την έναρξη των γυρισμάτων του πολυαναμενόμενου reboot της σειράς Baywatch, ξεχωρίζει η συμμετοχή της Μπρουκς Ναντίρ, που θα αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο, θυμίζοντας την iconic παρουσία της Πάμελα Άντερσον.

Η 29χρονη Ναντίρ, με τα ξανθά πλέον μαλλιά της, ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιες στις οντισιόν που πραγματοποιήθηκαν στην Καλιφόρνια, και θα ενσαρκώσει τη «Σελίν», την επικεφαλής των ναυαγοσωστών στην παραλία Ζούμα του Λος Άντζελες.

Ο χαρακτήρας της περιγράφεται ως δυναμικός και ευθύς, συχνά σε αντιπαράθεση με τον Χόμπι Μπιουκάναν, τον επικεφαλή των ναυαγοσωστών που υποδύεται ο Στίβεν Άμελ, γιο του εμβληματικού Μιτς Μπιουκάναν της αρχικής σειράς.

Η Μπρουκς Ναντίρ έγινε ευρύτερα γνωστή το 2019, κερδίζοντας τον διαγωνισμό Sports Illustrated’s Swim Search, ανοίγοντας την πόρτα σε καμπάνιες και περιοδικά, ενώ η καριέρα της στον χώρο της μόδας βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Παράλληλα, το όνομά της είχε απασχολήσει τα μέσα το 2024, λόγω της σχέσης της με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες.

Οι πρώτες φήμες εμφανίστηκαν το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς στη Νέα Υόρκη, ενώ ο δεσμός τους επιβεβαιώθηκε αργότερα σε κοινωνική εκδήλωση στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η σχέση τους διήρκεσε λίγο και φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025.

