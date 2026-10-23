Μια λαμπερή βραδιά για την ελληνική μουσική εκτυλίχθηκε στο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνώρισε την απόλυτη αποθέωση σε μια ακόμα sold out εμφάνιση.

Το ιστορικό θέατρο «πλημμύρισε» από χιλιάδες ομογενείς και ξένους θαυμαστές, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες μιας οπτικοακουστικής υπερπαραγωγής με τίτλο «Athina Mou».

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς γράφτηκε όταν η σκηνή φωτίστηκε με τρισδιάστατες προβολές της Ακρόπολης, με το κοινό να τραγουδά εν χορώ το ομώνυμο ζεϊμπέκικο.

Ανάμεσα στους επώνυμους παρευρισκόμενους που καταχειροκρότησαν τον Έλληνα καλλιτέχνη ήταν και ένα πρόσωπο που τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα: ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες.