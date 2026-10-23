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Μια λαμπερή βραδιά για την ελληνική μουσική εκτυλίχθηκε στο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνώρισε την απόλυτη αποθέωση σε μια ακόμα sold out εμφάνιση.

Το ιστορικό θέατρο «πλημμύρισε» από χιλιάδες ομογενείς και ξένους θαυμαστές, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες μιας οπτικοακουστικής υπερπαραγωγής με τίτλο «Athina Mou».

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς γράφτηκε όταν η σκηνή φωτίστηκε με τρισδιάστατες προβολές της Ακρόπολης, με το κοινό να τραγουδά εν χορώ το ομώνυμο ζεϊμπέκικο.

Ανάμεσα στους επώνυμους παρευρισκόμενους που καταχειροκρότησαν τον Έλληνα καλλιτέχνη ήταν και ένα πρόσωπο που τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα: ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες.

Ο νεαρός, τον οποίο οι φίλοι και η οικογένειά του αποκαλούν χαϊδευτικά «Τίνο», φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη συναυλία. Μάλιστα, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του με τους χιλιάδες ακολούθους του στο Instagram, ανεβάζοντας σε story ένα βίντεο από τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε το «Αθήνα μου», αποθεώνοντας τις ελληνικές του ρίζες.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες: Η πρώην του, Μπρουκς Ναντίρ γίνεται η νέα «Πάμελα» στο Baywatch reboot

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