Ο φωτογραφικό φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο – Αλέξιο Ντε Γκρες σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. Ο πρωτότοκος γιος του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal έδωσε το «παρών» στην έκθεση Fabrice & Niklas: A Vision For Art στην 15 Bateman St Gallery, στο Soho στο Λονδίνο.

Μάλιστα, πόζαρε με το γιο της Elizabeth Hurley, Damien.

Ωστόσο, στο πλάι του βρέθηκε η Βρετανίδα, Katie Connelly.

Το μοντέλο και designer είναι η ιδρύτρια του luxury fashion brand, NUA.

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος επιδιώκει να κρατάει χαμηλούς τόνους όσο αφορά στην προσωπική ζωή του.

Πριν από λίγους μήνες, οι paparazzi τον απαθανάτισαν σε τρυφερές στιγμές με τη Madelyn Cline, πρωταγωνίστρια της ταινίας The map that leads to you.

Σε φωτογραφίες που ανέβασαν τα tabloids, η 27χρονη πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης ρομαντικής ταινίας της Amazon Prime Video, The map that leads to you εθεάθη με τον πρωτότοκο γιο του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal σε εστιατόριο στη Νέα Υόρκη.

Όλοι αναρωτήθηκαν αν αυτό είναι νέο ειδύλλιο για τον Κωνσταντίνο – Αλέξιο Ντε Γκρες. Όμως, οι νέες φωτογραφίες με την Katie Connelly μας βάζουν σε σκέψεις.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες: Ο κούκλος γιος του Παύλου σε τρυφερά τετ α τετ με γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιό