Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βρίσκονται, αυτό το διάστημα, στο εξωτερικό, με αφορμή τις εμφανίσεις του τραγουδιστή.

Το βράδυ της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, το ζευγάρι πέρασε χρόνο μαζί και βρέθηκε στη συναυλία του Bruno Mars στο Λος Άντζελες και απόλαυσε επί σκηνής τον διάσημο καλλιτέχνη, στο πλαίσιο της περιοδείας του «The Romantic World Tour».

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από τη συναυλία.

Σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της η Αλεξάνδρα Νίκα, τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Δείτε τα στιγμιότυπα που ακολουθούν.

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Νίκα: Η εμφάνιση στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού στη sold out συναυλία του στη Βοστώνη