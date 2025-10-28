Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στους διαδικτυακούς φίλους της «Χρόνια Πολλά» με μια τρυφερή φωτογραφία του γιου της, Βασίλη.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέβασε ένα στιγμιότυπο με το γιο της να κρατάει την ελληνική σημαία, καλύπτοντας το προσωπάκι του. Σε λίγες εβδομάδες, ο μικρός Βασίλης θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια με ένα μεγάλο πάρτι που διοργανώνουν οι γονείς του.

Το φετινό καλοκαίρι ο δημοφιλής τραγουδιστής και η καλλονή σύζυγός του παντρεύτηκαν στις 7 Ιουλίου σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος, στενοί φίλοι του τραγουδιστή.

Δείτε το τρυφερό στιγμιότυπο:

