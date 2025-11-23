Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Γεμάτοι χαρά και συγκίνηση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασαν τον πρώτο χρόνο ζωής του γιου τους, Βασίλη, ο οποίος έχει ήδη γίνει το κέντρο του κόσμου τους.

Το ζευγάρι ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, με τον μικρό να έχει φέρει απέραντη ευτυχία στο σπίτι τους.

Η Αλεξάνδρα, που συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της ως νέα μαμά, είχε εκφράσει δημόσια πόσο πολύ ήθελε να αποκτήσει παιδί από νεαρή ηλικία: «Πάντα ονειρευόμουν να γίνω μαμά νωρίς, όπως και η δική μου. Μεγαλώσαμε ουσιαστικά μαζί, και τώρα είμαστε σαν καλύτερες φίλες και η πιο απίθανη, νέα γιαγιά! Είμαι ευγνώμων που έχω ενέργεια και δύναμη να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τον Βασίλη», είχε γράψει σε ανάρτησή της.

Με αφορμή τα πρώτα γενέθλια του μικρού, η Αλεξάνδρα δημοσίευσε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία από τη βάπτιση, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά, Billako μου».

