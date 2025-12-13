Ο μικρός Βασίλης Αργυρός κάνει τα πρώτα του βήματα και η μητέρα του, Αλεξάνδρα Νίκα, δεν σταματά να απαθανατίζει αυτές τις μοναδικές στιγμές. Σε πρόσφατα stories, η Instagrammer έδειξε τον γιο της να περπατά στο σαλόνι τους κρατώντας μια ρακέτα τένις, ενώ παράλληλα αποκάλυψε τη συμμετοχή του στο project του brand 5226 Kids.

Το ζευγάρι, που γιόρτασε τον περασμένο μήνα τα πρώτα γενέθλια του γιου του, ετοιμάζεται να περάσει τα πιο όμορφα Χριστούγεννα ως οικογένεια.

«Η πατρότητα είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή μου. Όλη μου η καρδιά και όλο μου το είναι, είναι σε αυτό το νέο μέλος που έχει έρθει στην οικογένεια. Είναι το μεγαλύτερο σουξέ της καριέρας μου. Υπάρχουν φόβοι όσο μεγαλώνει το παιδί μου. Θα προσπαθήσω να είμαι ο καλύτερος πατέρας», είχε αναφέρει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε τηλεοπτικές του δηλώσεις.

