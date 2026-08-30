Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ίο, έχοντας στο πλευρό τους τα παιδιά τους.

Το ζευγάρι επέλεξε για μία ακόμη φορά τις Κυκλάδες για λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, και περνώντας πολύτιμο χρόνο μαζί ως οικογένεια.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός κρατούν την οικογενειακή τους ζωή σε πιο προσωπικό επίπεδο, επιλέγοντας να μοιράζονται μόνο επιλεγμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

Τον Ιούνιο που μας πέρασε, το ζευγάρι απέκτησε την κορούλα του, 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους, Βασίλη.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Απόδραση στην Τουρκία με τη Σίλια Κριθαριώτη και τον Νίκο Τσάκο