Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους. Δύο χρόνια μετά τον ερχομό του γιου τους –και μετά από μια δύσκολη περιπέτεια με μια αποβολή που βίωσε η επιχειρηματίας– η κόρη τους ήρθε στον κόσμο για να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία, παίρνοντας το όνομα της γιαγιάς της, Μιράντα.

Το λαμπερό ζευγάρι πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο την Πέμπτη 11/6, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει ντυμένους στα λευκά και πιασμένους χέρι-χέρι, καθώς ευχαριστούσαν τις τηλεοπτικές κάμερες που τους περίμεναν.

Οι πρώτες δηλώσεις του ζευγαριού έξω από το μαιευτήριο

«Πήγαν όλα πολύ καλά. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που τα δυο παιδιά μας έχουν υγεία», ανέφερε αρχικά συγκινημένη η Αλεξάνδρα Νίκα στους δημοσιογράφους, ενώ ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως ήταν μέσα και στους δυο τοκετούς. «Ήμουν μέσα στο τοκετό, δεν θα το έχανα. Αυτό που περνάνε οι γυναίκες είναι συγκλονιστικό», δήλωσε.

Δίπλα τους στεκόταν και ο μαιευτήρας της επιχειρηματία, κύριος Χανδακάς, ο οποίος αποκάλυψε για την γέννα: «Ξημερώματα έπιασα οι πόνοι και γέννησε και το 2ο με φυσιολογικό τοκετό. Έχει φροντίσει η φύση για αυτό. Ο Κωνσταντίνος ήταν μαζί σε όλη τη διαδικασία και στην αναμονή», ανέφερε.

«Δεν ξέρουμε πως θα υποδεχτεί ο μεγάλος αδερφός την μικρή αδερφή. Θα δούμε», είπε επίσης ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ενώ σε ερώτηση σε ποιο μοιάζει η κόρη τους, δήλωσαν πως δεν ξέρουν ακόμη αλλά μάλλον και στους δυο.

Για το όνομα που θα της δώσουν αλλά και τη νονά/νονό η Αλεξάνδρα Νίκα απάντησε: «Της το είπε ο Κωνσταντίνος της μαμά μου ότι θα την βαφτίσουμε Μιράντα και συγκινήθηκε πολύ. Την πήρε και μέσα στον τοκετό. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι νονός της μικρής».

govastiletto.gr -Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με την κόρη τους