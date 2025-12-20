Μετά τη στήριξη του Κωνσταντίνου Αργυρού στη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία παρουσίασε τη νέα συνεργασία της με γνωστό παιδικό brand, μια limited συλλογή loungewear που είναι αφιερωμένη στο πνεύμα των Χριστουγέννων και στις ζεστές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, ήρθε η σειρά της ίδιας να στηρίξει το σύζυγό της χθες, Παρασκευή 19/12, σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εκείνο.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr απαθανάτισε την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο Θέατρο Παλλάς, όπου προβλήθηκε για πρώτη φορά η εμβληματική sold out συναυλία του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ενώ σε λίγες ημέρες θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά μέσα από τον Alpha.

Μάλιστα, όπως βλέπετε από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το govastileto.gr, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίστηκαν κρατώντας ο ένας τον άλλο από το χέρι, ενώ δεν σταμάτησαν να χαμογελούν και να ανταλλάσουν βλέμματα μεταξύ τους καθόλη τη διάρκεια της προβολής.

Στο πλευρό τους βρέθηκε και η οικογένεια της συζύγου του τραγουδιστή, η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα και ο αδερφός της, Παναγιώτης Νίκας, ενώ δίπλα του βρισκόταν και η σύντροφός του, Φαίδρα Παπανδρέου.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός – Δέσποινα Βανδή: Όλοι οι επώνυμοι που έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα τους – Πλούσιο φωτογραφικό υλικό