Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκαν πρόσφατα στο Σικάγο, αφού ο δημοφιλής τραγουδιστής έδωσε συναυλία στο United Center, την εμβληματική αρένα της πόλης, σε μια βραδιά ορόσημο για την εξάπλωση της ελληνικής μουσικής στην υφήλιο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποτελεί ένα από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες τραγουδιστές της γενιάς του, με μια λαμπρή καριέρα όχι μόνο στη χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Στις συναυλίες που έχει δώσει κατά καιρούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, η ελληνική ομογένεια είναι πάντα εκεί για να τον στηρίξει, όμως το κοινό του δεν αποτελείται μόνο από Έλληνες, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι χάρη στο ταλέντο του, έχουν αγαπήσει την ελληνική μουσική.

Στην ανάρτησή του, η οποία περιέχει στιγμιότυπα τόσο από τη συναυλία του, όσο και από την οικογένειά του, έγραψε τα εξής λόγια: «Υπάρχουν βραδιές που περνούν… και υπάρχουν βραδιές που μένουν μέσα σου για πάντα. Αυτό που ζήσαμε μαζί δεν ήταν απλά μια συναυλία. Ήταν μήνες δουλειάς, ταξιδιών, ξενυχτιών, πίεσης και πίστης από μια ομάδα ανθρώπων που έδωσε όλη της την ενέργεια για να γίνει αυτή η στιγμή πραγματικότητα. Πίσω από τα φώτα της σκηνής, πίσω από κάθε νότα και κάθε χειροκρότημα, υπήρχαν άνθρωποι που δούλεψαν με αφοσίωση και ψυχή. Και κάτι που με συγκινεί βαθιά… άνθρωποι άφησαν για λίγο τις ζωές τους, μπήκαν σε αεροπλάνα, ταξίδεψαν από μακριά, από άλλες πόλεις και χώρες, μόνο και μόνο για να είναι εδώ και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή μαζί. Αυτό από μόνο του σημαίνει τα πάντα για μένα. Και αυτή τη βραδιά θέλω να την αφιερώσω και στον αδερφό μου Παύλο , που δεν μπόρεσε να είναι εδώ γιατί εκείνη την ώρα ζούσε τη δική του μεγάλη στιγμή… περιμένοντας να έρθει στον κόσμο το παιδί του. Και κάπως έτσι, την ίδια νύχτα που εμείς ζούσαμε ένα όνειρο στη σκηνή… γεννιόταν και μια καινούργια ζωή στην οικογένειά μας (δες εδώ περισσότερα για την γέννηση του παιδιού του Παύλου Αργυρού). Ο κόσμος είδε μια μεγάλη βραδιά. Εγώ όμως ξέρω ότι πίσω από αυτή τη βραδιά υπάρχει μια ομάδα και ένας κόσμος που το πίστεψε πραγματικά. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στην υγειά της ομάδας ,των αστεριών αυτών που έκανε το όνειρο πραγματικότητα».

Όμως, η πιο συγκινητική φωτογραφία της ανάρτησης του τραγουδιστή δεν ήταν τα στιγμιότυπα της συναυλίας, αλλά μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται εκείνος με την σύζυγό του και το μικρό τους γιο, Βασίλη. Η Αλεξάνδρα Νίκα αναδημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία στην ιστορία της, γράφοντας ως λεζάντα «Argy Family».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε ασορτί μπλούζα με εκείνον στη συναυλία του στο Σικάγο