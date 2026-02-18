Η ευτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα πολλαπλασιάζεται! Έναν μόλις χρόνο μετά τον ερχομό του μικρού Βασίλη, το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχθεί το δεύτερο μέλος της οικογένειάς του. Την είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης μοιράστηκαν οι ίδιοι με τους διαδικτυακούς τους φίλους, αναρτώντας ένα άκρως συγκινητικό βίντεο στο Instagram.

Από τότε που έγινε γνωστό μάλιστα, πολλές είναι φήμες γύρω από το ποιος θα βαφτίσει το μωρό του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ενώ πολλοί είναι που υποψιάζονται ότι θα είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρέσβειρα των ΗΠΑ της Ελλάδας, καθώς έχει πολύ στενές σχέσεις με τον τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Λιάγκας, σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Το Πρωινό του ΑΝΤ1 μίλησε για τα παραπάνω, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι ξεκάθαρα το ζευγάρι έχει αποφασίσει να έχει άλλον νονό και νονά, όχι την Κίμπερλι. Έχω την αίσθηση ότι η Κίμπερλι έχει αποφασίσει να είναι νονά και κουμπάρα. Καταλαβαίνω ότι έχει μια μανία με την τον Αργυρό και την Αλεξάνδρα, αλλά να λέει ότι “έρχεται το μωρό στην οικογένειά μας”… Παιδιά “η οικογένειά μας” είναι πολύ βαρύ! Εγώ αν ήμουν Αλεξάνδρα… κοίτα ο άλλος που είναι και χαβαλές “να”, η Αλεξάνδρα που είναι και σε μια φάση γέννας, οι ορμόνες κάνουν πάρτι, δεν είναι και εύκολη η εγκυμοσύνη. Είναι ωραίο τώρα να ακούει “έρχεται το μωρό στην οικογένειά μας;”».

«Στην περίπτωση που υπάρχει και ορθόδοξος νονός μπορεί να βάλει και εκείνος λίγο λάδι αλλά ο ορθόδοξος πρέπει να υπάρχει γιατί ο ορθόδοξος θα εισάγει το παιδί στην ορθόδοξη πίστη, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένας καθολικός», ανέφερε ιερέας στο Super Κατερίνα σχετικά με τους λόγους που δεν μπορεί να βαφτίσει το μωρό τους η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Δεν απαγορεύεται, είναι όπως μας το λέει ο πάτερ. Μπορεί να συμμετέχει στο μυστήριο ως μάρτυρας και να διαβάσει κάποιες ευχές. Ο καθολικός εφόσον τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος εν ονόματι της αγίας τριάδας, να θυμίσουμε ότι το Φιλιόκβε είναι η διαφορά ορθοδόξων – καθολικών, είναι αυτό που στα μυστήρια κάνει τη διαφορά, αν όμως γίνει επίκληση της Αγίας Τριάδος και πάει σε μια διαδικασία στην αρχιεπισκοπή και τον μυρώσουν μπορεί μετά να τελέσει ορθόδοξο μυστήριο», ανέφερε ο Ανδρέας Καραγιάννης.

