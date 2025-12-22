Την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό της Αλεξάνδρας Νίκα και του γιου τους βιώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ο δημοφιλής τραγουδιστής χαρακτήρισε την οικογένειά του ως τη σημαντικότερη προτεραιότητα και το μεγαλύτερο κίνητρο στη ζωή του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση ενός δεύτερου παιδιού στο μέλλον.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά και η ουσία. Η οικογένειά σου και το παιδί σου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός θα μεγαλώσω την οικογένειά μου. Αυτός αποφασίζει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Δείτε το βίντεο:

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε φορά και να λέω “όχι”. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διάφορους, αλλά το θέμα είναι αν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου και μπορώ να φανώ χρήσιμος θα το κάνω».

