Τη δική του θέση απέναντι στις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη συναυλία του στην Τουρκία εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN, αναφερόμενος τόσο στην εμπειρία του στην Άγκυρα, όσο και στα σχόλια που ακολούθησαν την εμφάνισή του.

Ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, επισημαίνοντας πως η υποδοχή που συνάντησε ήταν κάτι που δύσκολα μπορούσε να φανταστεί.

Η εντυπωσιακή υποδοχή στην Άγκυρα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιέγραψε με ιδιαίτερα θετικά λόγια την εμπειρία του από τη συναυλία, τονίζοντας πως αυτό που τον εξέπληξε περισσότερο ήταν η αγάπη που έδειξαν οι θεατές στα τραγούδια του.

Όπως αποκάλυψε, η πλειονότητα των παρευρισκομένων ήταν Τούρκοι και όχι Έλληνες, ενώ αρκετοί γνώριζαν τους στίχους των τραγουδιών του και τους τραγουδούσαν μαζί του.

«Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Είναι ακραίο να ακουστεί ελληνική μουσική στην Άγκυρα και να αγαπηθεί από τους ντόπιους. Το 95% δεν ήταν Έλληνες, ήξεραν απ’ έξω τα τραγούδια και σοκαρίστηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι απαντά για τις αρνητικές αντιδράσεις

Ο τραγουδιστής κλήθηκε να σχολιάσει και τις επικρίσεις που δέχτηκε μετά την απόφασή του να εμφανιστεί στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να δίνει συνέχεια σε αρνητικά σχόλια, υπογραμμίζοντας ότι για εκείνον η μουσική αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας που ξεπερνά τα σύνορα.

Μάλιστα, σημείωσε πως στόχος του παραμένει να παρουσιάζει τη μουσική του, διατηρώντας την ελληνική της ταυτότητα, και να προσφέρει όμορφες στιγμές σε όσους την αγαπούν.

«Η μουσική είναι για να περνάμε καλά, να χαιρόμαστε. Η μουσική από μόνη της είναι μία γλώσσα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τέτοια σχόλια, εγώ κάνω τη μουσική με ελληνική κουλτούρα, τραγουδάω τα τραγούδια μου και προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου για τον κόσμο που αγαπάει τη μουσική μου», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

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