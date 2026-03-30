Μετά την επιτυχημένη του εμφάνιση στη Σερβία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός προσγειώθηκε στην Αθήνα, όπου τον περίμενε η κάμερα του Happy Day. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του στο εξωτερικό λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο.

Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο δεύτερο παιδί που περιμένει με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα αλλά και στα δημοσιεύματα για τη νονά του. Να αναφέρουμε πως είχε ακουστεί ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι η νονά, μάλιστα, το είχε παραδεχτεί και η ίδια μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Η συναυλία στη Σερβία ήταν φανταστική. Έχουν παρόμοια κουλτούρα οι δυο λαοί», ανέφερε αρχικά για το ταξίδι του.

Σχετικά με την νονά του δεύτερου παιδιού του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκαθάρισε: «Ανυπομονώ να γίνω μπαμπάς δεύτερη φορά. Να πάνε όλα καλά. Ακούω fake news για τη νονά του δεύτερου παιδιού, πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά» και είπε αργότερα για σχόλια που ακούγονται: «Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Έχω μάθει να κρατάω χαμηλά τη μπάλα».

Στο τέλος, ρωτήθηκε για την έκρηξη που έγινε στο νυχτερινό κέντρο που ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσει, έπειτα από εκρηκτικό μηχανισμό που έβαλαν άγνωστοι. «Ανησύχησα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στο μαγαζί που εμφανίστηκε στην Κύπρο. Εφόσον πήραν τις εγγυήσεις από τις αρχές δεν υπήρχε άλλος λόγος να ανησυχούμε», δήλωσε.

govastiletto.gr -Βελιγράδι: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε αυθόρμητο μουσικό γλέντι μετά τη συναυλία