Λίγο πριν τη μεγάλη προβολή της ιστορικής του συναυλίας στο Royal Albert Hall, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή “Super Κατερίνα”. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης προσκάλεσε το κοινό να παρακολουθήσει τη μαγική βραδιά του Λονδίνου, η οποία θα μεταδοθεί απόψε, 24 Δεκεμβρίου, μέσα από τη συχνότητα του ALPHA.

Ο τραγουδιστής λοιπόν, εξομολογήθηκε τα συναισθήματα που ένιωσε την ημέρα εκείνη, βιώνοντας την επιτυχία και την αποθέωση, ενώ έκανε και αποκαλύψεις για την οικογένειά του που τον παρακολουθούσαν live.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πώς του βγήκε η ατάκα «Μάνα, ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Ambert Hall».«Κάπου προς το τέλος της συναυλίας, λίγο πριν ξαναβγώ και να τελειώσει η συναυλία, ήρθε ο κουμπάρος μου και μου λέει, “δε το πιστεύω αυτό που έχει συμβεί, δε το πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα σήμερα. Η μάνα σου είναι πάνω και έχει βάλει τα κλάματα”. Εκείνη τη στιγμή, ηλεκτρίζομαι, βγαίνω από αυτό το συντονιστικό πράγμα που υπήρχε στο κεφάλι μου και λέω, “τώρα που θα ξαναβγώ, θα τραγουδήσω για μένα”. Μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ ότι ήταν πάνω η μητέρα μου, οι άνθρωποί μου, η γυναίκα μου. Τότε η γυναίκα μου ήταν και έγκυος και καταλαβαίνω και νιώθω αυτό που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Βγήκε πολύ αυθόρμητα αυτή μου η ατάκα. Ήταν μέσα από τη καρδιά μου και τη ψυχή μου. Όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι σαν πατέρας είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά» εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός – δείτε εικόνες από την οικογένειά του στο Royal Ambert Hall.

Τα δάκρυα του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall

Στην σκηνή του Royal Albert Hall λοιπόν, βλέποντας την αγάπη του κόσμου μέσα στο κατάμεστο Royal Albert Hall, αλλά και βλέποντας την καριέρα του μέχρι σήμερα, “λύγισε” και ξέσπασε σε κλάματα προσπαθώντας να κρατήσει την συγκίνηση του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επίσης έχοντας αναγνωρίσει την παρουσία της οικογένειας του και της Αλεξάνδρας Νίκα, είπε τα εξής πάνω στη σκηνή: «Η οικογένεια μου. Εδώ είναι η μητέρα μου, ο αδερφός μου, η Αλεξάνδρα. Η οικογένειά μου, που με στηρίζουν πάντα. Η Κατερίνα, η αδερφή μου, τα ανίψια μου. Να στείλουμε στον μπαμπά ένα βίντεο στην Αθήνα».

