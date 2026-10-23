Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λίγες μέρες μετά συναυλία του στο Παρίσι και τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεό του από τον Πύργο του Άιφελ επέστρεψε στη σκηνή του θρυλικού Royal Albert Hall στο Λονδίνο, περίπου δύο χρόνια μετά την πρώτη του συναυλία.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των sold out συναυλιών του στο εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου, όπου γνώρισε την αποθέωση από το κοινό.

Μια βραδιά με έντονο ελληνικό χρώμα

Σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό χρώμα και ξεχωριστή αισθητική, ο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε στους θεατές μοναδικές μουσικές στιγμές, ερμηνεύοντας αγαπημένες επιτυχίες του, ανάμεσά τους και το πιο πρόσφατο hit του, «Ρεύμα».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Royal Albert Hall τον Σεπτέμβριο του 2024, πλαισιωμένος από 50μελή συμφωνική ορχήστρα. Μάλιστα, η sold out συναυλία ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί από την Panik, τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής, όσο και σε συλλεκτικό βινύλιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

Φυσικά από το πλευρό του δεν θα μπορούσε να λείπει η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία στέκεται αθόρυβα στο πλευρό του και τον στηρίζει στα εύκολα και στα δύσκολα, δείχνοντας περήφανη για όσα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής.

Το τρυφερό backstage στιγμιότυπο του ερωτευμένου ζευγαριού

Η Αλεξάνδρα Νίκα με τις φίλες της στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη αντίδραση μετά τη συναυλία του στο Παρίσι – «Θεωρώ άδικη τη στοχοποίηση»