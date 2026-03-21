Ο Γιώργος Αρσενάκος αποκάλυψε μέσω Instagram την συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Χρήστο Μάστορα, που τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral.

Ο CEO της Panik και οι δύο καλλιτέχνες, που ανήκουν στο δυναμικό της, βρέθηκαν σε πολύ γνωστό εστιατόριο στη Βουλιαγμένη.

Αν και δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι μπορεί να ετοιμάζουν. Κάποιοι χρήστες των social λένε για πιθανό ντουέτο και άλλοι για συνεργασία σε νυχτερινό κέντρο.

Ό,τι κι αν συμβεί θα είναι σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες μουσικές συμπράξεις των τελευταίων ετών, αφού και ο Χρήστος Μάστορας και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες.

Έχουμε δει αυτές τις μέρες δισκογραφικά πολλές ανανεώσεις και συναντήσεις. Φαίνεται ότι αν μια συνεργασία είναι πετυχημένη, ο ανάδρομος δεν φοβίζει τίποτα.

