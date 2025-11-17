Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο καλλιτέχνης-φαινόμενο της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνει τις δυνάμεις του με την iconic Δέσποινα Βανδή σε μια μοναδική μουσική εμπειρία στο «Κέντρο Αθηνών».

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης συνεργασίας έχει οριστεί για Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, με εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Πρόκειται για ένα μουσικό γεγονός γεμάτο ενέργεια, στυλ και μαγική αλληλεπίδραση δύο κορυφαίων καλλιτεχνών.

Το «Κέντρο Αθηνών» επαναπροσδιορίζει τη διασκέδαση, φιλοξενώντας μια συνεργασία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη και να γράψει τη δική της ιστορία στη σκηνή της ελληνικής μουσικής.