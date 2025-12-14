Μια λαμπερή μουσική συνάντηση ξεκίνησε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Αθηνών, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Δέσποινα Βανδή να μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή. Οι δύο καταξιωμένοι ερμηνευτές χάρισαν στο κοινό μοναδικά ντουέτα και σόλο εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή τους συνεργασία αποτελεί το απόλυτο “must” της νυχτερινής διασκέδασης για τον φετινό Δεκέμβριο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εντυπωσίασε με τη χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία και τις αγαπημένες του επιτυχίες, ενώ η Δέσποινα Βανδή ξεσήκωσε το κοινό με τις γνωστές της επιτυχίες. Οι εναλλαγές στο πρόγραμμα, τα ντουέτα και οι ξεχωριστές ερμηνείες δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γιορτής, κρατώντας τους παρευρισκόμενους όρθιους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros Fan Club (@konstantinosargiros.fanclub)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros Fan Club (@konstantinosargiros_fanclub)

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία εντυπωσίασε με την παρουσία της και βρέθηκε στο «Κέντρο Αθηνών» για να τιμήσει τον φίλο της.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, δεν θα μπορούσε να λείπει από την εκδήλωση. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Το δικό σου αμάρτημα», ο ηθοποιός πλησίασε τη σκηνή, με τη Δέσποινα Βανδή να του δίνει ένα τρυφερό φιλί στο στόμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Greek Arrow (@greek_arrow)

Από το πλευρό των δύο καλλιτεχνών δεν έλειψαν επίσης η Μαριάννα Λάτση, η Μελίνα Νικολαΐδη, η Σάσα Σταμάτη και πολλοί άλλοι φίλοι και συνεργάτες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο στην πρεμιέρα που θα μείνει αξέχαστη στο κοινό.

Δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό

Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle-Μαριάννα Λάτση

Δημήτρης & Τζένη Μελισσανίδη

Μανώλης Κονταρός-Βασίλης Μπισμπίκης

Κωνσταντίνος Βασάλος-Φίλιππος Ιωάννου (Fipster)

Μελίνα Νικολαΐδη

Σούλα Λιάκου-Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Κατερίνα Μονογυιού

Λάκης Γαβαλάς

Σάσα Σταμάτη-Γιώργος Ντάβλας

Γιώργος Ασημακόπουλος

Πάνος Καλίδης-Λεάννα Μάρκογλου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Βασίλης Μπισμπίκης: Το παθιασμένο φιλί στη Δέσποινα Βανδή στην πρεμιέρα της – «Ήρθα για να την θαυμάσω»