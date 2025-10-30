Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει την περιοδεία του στην Αυστραλία.

Πρόσφατα, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή της αυστραλιανής τηλεόρασης, στην οποία του είχαν ετοιμάσει πολύ θερμή υποδοχή. Θέλοντας να τιμήσουν τον Έλληνα σταρ, οι παρουσιαστές είχαν φτιάξει για εκείνον με το μάγειρα της εκπομπής σουβλάκια, όμως σε μια ιδιαίτερη εκδοχή.

Όπως είπαν, ήθελαν να συνδυάσουν την ελληνική κουζίνα με αυτή της Αυστραλίας, γι’ αυτό έφτιαξαν σουβλάκια από… καγκουρό.

Από τη δική του πλευρά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δέχτηκε με χαρά να δοκιμάσει αυτό που του είχαν ετοιμάσει και έδειξε το αποτέλεσμα να τον εντυπωσιάζει.

