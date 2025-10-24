Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδειξε για μια ακόμα φορά τη δύναμη της μουσικής και την κοινωνική του ευαισθησία, δωρίζοντας μέρος των εσόδων από τη συναυλία του στη Μελβούρνη για τη δημιουργία Παιδικής Πινακοθήκης.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο περιοδεία στην Αυστραλία, δώρισε 150.000 δολάρια από τη sold out συναυλία του στην πόλη στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης, βοηθώντας καθοριστικά στη δημιουργία της Πινακοθήκης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέφερε: «Είναι τιμή μου να στηρίζω το Ελληνικό Μουσείο και την αποστολή του. Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους, και με αυτό το έργο μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα μείνει στις επόμενες γενιές».

Η διευθύντρια του Μουσείου επεσήμανε: «Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στον Κωνσταντίνο για τη γενναιοδωρία και το όραμά του. Η πολύτιμη αυτή προσφορά θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου τα παιδιά θα εμπνέονται να συνδεθούν με την τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό με χαρά και ουσία».

Η Παιδική Πινακοθήκη, η πρώτη στο είδος της στην Αυστραλία, θα προσφέρει στα παιδιά ένα διαδραστικό χώρο για να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, από την αρχαιότητα έως σήμερα, μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική μάθηση και θα ανοίξει το 2026 στο κέντρο της Μελβούρνης.

govastileto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός & Αλεξάνδρα Νίκα: Γιατί θα γιορτάσουν τα 1α γενέθλια του γιου τους στη Νέα Υόρκη;