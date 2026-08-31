Μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Αλεξάνδρα Νίκα, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή.

Ο τραγουδιστής, που όλα αυτά τα χρόνια προτιμά να κρατά την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλησε αυτή τη φορά να μοιραστεί δημόσια μια ξεχωριστή στιγμή με τους διαδικτυακούς του followers.

Το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της συζύγου του. Στο στιγμιότυπο, η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει φορώντας ένα total black σύνολο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής συνόδευσε τη φωτογραφία με μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα τρυφερή ευχή, γράφοντας: «Happy name day to my home @alexandra.nika», που σημαίνει «Χρόνια πολλά στο σπίτι μου».

Με αυτή τη λιτή αφιέρωση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξέφρασε με τον δικό του τρόπο την αγάπη και την ιδιαίτερη θέση που έχει η σύζυγός του στη ζωή του.

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